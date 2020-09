Coronavirus, Capua su La7: “Vaccino? Forse nella primavera del 2022. Situazione in Spagna, Francia, Inghilterra? Temo sia seconda ondata” (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Alcuni Paesi europei come Francia, Spagna e Inghilterra stanno affrontando quella che io Temo sia la seconda ondata“. Così, a “Dimartedì” (La7), Ilaria Capua, direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida, commenta l’odierna Situazione del Coronavirus in Francia, Spagna e Inghilterra, spiegando che l’indice per seconda ondata è il numero dei casi ospedalizzati e ricoverati in terapia intensiva. E spiega: “In Spagna le terapie intensive iniziano ad essere piene, la Francia inizialmente ha preso un po’ alla leggera il virus imponendo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Alcuni Paesi europei comestanno affrontando quella che iosia laondata“. Così, a “Dimartedì” (La7), Ilaria, direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida, commenta l’odiernadelin, spiegando che l’indice perondata è il numero dei casi ospedalizzati e ricoverati in terapia intensiva. E spiega: “Inle terapie intensive iniziano ad essere piene, lainizialmente ha preso un po’ alla leggera il virus imponendo ...

