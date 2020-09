Clima, scioglimento dei ghiacci in Antartide forse irreversibile: “Ciò che perdiamo ora è perduto per sempre” (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Cio’ che perdiamo ora dell’Antartide, e’ perduto per sempre“. Sono le parole che hanno usato i ricercatori del Potsdam Institute for Climate Impact Research, della Potsdam University e della Columbia University di New York per spiegare, in una nota, le conclusioni del loro ultimo lavoro di ricerca sull’impatto dei cambiamenti Climatici sulla calotta antartica. Lo studio, a cui Nature questa settimana dedica la copertina, mostra gli effetti dell’innalzamento delle temperature sui ghiacci della calotta polare antartica, cruciale per il livello del mare a livello globale. “L’Antartide – spiega Ricarda Winkelmann, ricercatrice presso l’Istituto di Potsdam per la ricerca sull’impatto ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Cio’ cheora dell’, e’per sempre“. Sono le parole che hanno usato i ricercatori del Potsdam Institute forte Impact Research, della Potsdam University e della Columbia University di New York per spiegare, in una nota, le conclusioni del loro ultimo lavoro di ricerca sull’impatto dei cambiamentitici sulla calotta antartica. Lo studio, a cui Nature questa settimana dedica la copertina, mostra gli effetti dell’innalzamento delle temperature suidella calotta polare antartica, cruciale per il livello del mare a livello globale. “L’– spiega Ricarda Winkelmann, ricercatrice presso l’Istituto di Potsdam per la ricerca sull’impatto ...

