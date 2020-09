Chiara Ferragni: "Nella nostra società, se sei una donna devi fare il doppio, forse il triplo della fatica" (Di mercoledì 23 settembre 2020) Nella nostra società, se sei una donna devi fare il doppio, forse il triplo della fatica. E le sfide giornaliere sono infinite. Per fortuna oggi le donne iniziano a essere considerate in maniera diversa e il discorso della parità è sul tavolo, lì davanti a tutti. Ma non basta. Io sono una privilegiata, sono in una posizione di potere e posso dire la mia sempre. Ma non è così per tutte, soprattutto perché le donne, a differenza degli uomini, sono chiamate a fare compromessi. Ecco, non fate compromessi, perché gli uomini non li fanno.Così Chiara Ferragni in una lunga ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 settembre 2020);, se sei unailil. E le sfide giornaliere sono infinite. Per fortuna oggi le donne iniziano a essere considerate in maniera diversa e il discorsoparità è sul tavolo, lì davanti a tutti. Ma non basta. Io sono una privilegiata, sono in una posizione di potere e posso dire la mia sempre. Ma non è così per tutte, soprattutto perché le donne, a differenza degli uomini, sono chiamate acompromessi. Ecco, non fate compromessi, perché gli uomini non li fanno.Cosìin una lunga ...

VanityFairIt : Chiara Ferragni come non l'avete mai vista, né sentita, attraverso gli occhi di Francesco Vezzoli e la penna di Sim… - martinapennisi : «È che gli uomini non ci prendono sul serio» @ChiaraFerragni a @MSilviaSacchi su @L_Economia del @Corriere (oggi… - holyliwls : La prof vorrebbe fare un incontro con Chiara Ferragni... ANCHE IO ?????? - _gm11_ : RT @Una_Gioia_Mai: 'Nella nostra società, se sei una donna devi fare il doppio, forse il triplo della fatica. Le donne a differenza degli u… - CleideFurlani : RT @HuffPostItalia: Chiara Ferragni: 'Nella nostra società, se sei una donna devi fare il doppio, forse il triplo della fatica' https://t.c… -