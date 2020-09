Calciomercato Juve: Chiesa aspetta i bianconeri ma prima va ceduto Douglas Costa (Di mercoledì 23 settembre 2020) Calciomercato Juve: è sempre vivo l’interesse dei bianconeri per Federico Chiesa ma prima serve la cessione di Douglas Costa È la regola del mercato di quest’anno: esce uno, entra un altro e la Juve spera possa utilizzarla presto anche lei. Douglas Costa al Wolverhampton (o comunque in Inghilterra), Federico Chiesa alla Juventus, la Fiorentina con denaro in più eventualmente da reinvestire. Questa l’idea coltivata della Juve spiegata da Tuttosport. L’esterno brasiliano, però, non ha tutta questa voglia di lasciare la Torino bianconera. L’ex Bayern Monaco, insomma, va convinto sia a fare le valigie sia ad ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 settembre 2020): è sempre vivo l’interesse deiper Federicomaserve la cessione diÈ la regola del mercato di quest’anno: esce uno, entra un altro e laspera possa utilizzarla presto anche lei.al Wolverhampton (o comunque in Inghilterra), Federicoallantus, la Fiorentina con denaro in più eventualmente da reinvestire. Questa l’idea coltivata dellaspiegata da Tuttosport. L’esterno brasiliano, però, non ha tutta questa voglia di lasciare la Torino bianconera. L’ex Bayern Monaco, insomma, va convinto sia a fare le valigie sia ad ...

