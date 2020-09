Calciatori che entrano in Italia barando: partiamo dal migliore (Di mercoledì 23 settembre 2020) È grande scandalo perché Suarez, un giocatore di calcio, ha parruccato gli esami d’ammissione per entrare in Italia. Sapeva già le domande dei test e pur non spiccicando una parola d’Italiano, siccome è una macchina da guerra in campo – mi dicono – è stato fatto passare. Dunque, tuona il popolo, avere la cittadinanza è solo questione di soldi? Per rispondere a questa domanda bisogna munirsi di pop corn e andare in Libia, precisamente a Tripoli nel pomeriggio del 7 luglio 1996. Siamo nello stadio e si sta disputando il derby tra la squadra Al-Ittihad e la Al-Ahli, appartenenti rispettivamente al secondo e al terzo figlio di Gheddafi: Muhammad e Saadi. Dato il periodo, il popolo, il regime e i personaggi, è ovvio siano corrotti anche i bidelli e i tecnici luce, ma bisogna vedere ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 23 settembre 2020) È grande scandalo perché Suarez, un giocatore di calcio, ha parruccato gli esami d’ammissione per entrare in. Sapeva già le domande dei test e pur non spiccicando una parola d’no, siccome è una macchina da guerra in campo – mi dicono – è stato fatto passare. Dunque, tuona il popolo, avere la cittadinanza è solo questione di soldi? Per rispondere a questa domanda bisogna munirsi di pop corn e andare in Libia, precisamente a Tripoli nel pomeriggio del 7 luglio 1996. Siamo nello stadio e si sta disputando il derby tra la squadra Al-Ittihad e la Al-Ahli, appartenenti rispettivamente al secondo e al terzo figlio di Gheddafi: Muhammad e Saadi. Dato il periodo, il popolo, il regime e i personaggi, è ovvio siano corrotti anche i bidelli e i tecnici luce, ma bisogna vedere ...

ZZiliani : Un consiglio (anche se non richiesto) a Bobo Vieri fatto fuori da Tiki Taka: basta che domenica sera tu discuta di… - OfficialASRoma : ??“Per la maglia, per la gente, per la Roma”?? ?? Ecco la frase che avete scelto attraverso l'app di @socios e che i… - tancredipalmeri : Una volta ho fatto un gol preciso a quello di Kulusevski. Giuro. Ci divenni capocannoniere per la @RigaUnitedFC . M… - SaffronHorizon : RT @Kotiomkin: Bella sta novità che i calciatori debbano saper parlare l’italiano. [@BADU____ ] #Suarez #Italia #23Settembre2020 #calcio - FinallyDuivel : @Emiliangiolo Emilio è impossibile, mi assicurano che bisogna aspettare l'occasione per non strapagare i calciatori -

Ultime Notizie dalla rete : Calciatori che Dieci calciatori che dovranno dire qualcosa nella nuova Serie A Sport Fanpage Juventus, caso Suarez: l’avvocato Turco fa chiarezza

Tale contatto faceva seguito alla verifica dei requisiti necessari per l’ottenimento della cittadinanza italiana e alla constatazione che il calciatore non fosse in possesso del certificato B1 ...

Caso Suarez, il comunicato dell’avvocato Turco: “Nessuna trattativa”

Continua a far discutere il caso dell’esame di italiano sostenuto da Suarez a Perugia, con le indagini della Guardia di Finanza volte a evidenziare eventuali irregolarità. Lo stesso Suarez potrebbe es ...

Tale contatto faceva seguito alla verifica dei requisiti necessari per l’ottenimento della cittadinanza italiana e alla constatazione che il calciatore non fosse in possesso del certificato B1 ...Continua a far discutere il caso dell’esame di italiano sostenuto da Suarez a Perugia, con le indagini della Guardia di Finanza volte a evidenziare eventuali irregolarità. Lo stesso Suarez potrebbe es ...