Benevento – Arriva De Bernardo, ulteriore rinforzo per la U16 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Benevento – ulteriore rinforzo per la categoria U16. Il Benevento calcio preleva un altro giovane calciatore per rinforzare la difesa della categoria Under 16 A-B affidata quest’anno a … L'articolo Benevento – Arriva De Bernardo, ulteriore rinforzo per la U16 proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 23 settembre 2020)per la categoria U16. Ilcalcio preleva un altro giovane calciatore per rinforzare la difesa della categoria Under 16 A-B affidata quest’anno a … L'articoloDeper la U16 proviene da ForzAzzurri.net.

IAMCALCIOBENEVE : Sp. Pietrelcina. Arriva un esterno ex Forza e Coraggio ed Eclanese - salvione : Benevento, arriva Samuele Sorrentino dalla Boreale - sportli26181512 : Benevento, arriva Samuele Sorrentino dalla Boreale: La società sannita si assicura il giovane attaccante che si isp… - FilippoRocchi1 : ???? #IagoFalque firma per il #Benevento. Grandissima occasione per lo spagnolo che arriva in prestito dal #Torino.… - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM’ORA MERCATO ? Benevento, in chiusura Iago Falque dal Torino. L’attaccante arriva in prestito secco ? #SkySport #SkyCalc… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Arriva Benevento, arriva Samuele Sorrentino dalla Boreale Corriere dello Sport Slittamento apertura scuole, Furno (PD): ”Da Mastella solo scuse”

A Benevento, la città che avrebbe dovuto essere “Covid free ... Sappiamo già che a queste osservazioni il sindaco risponderà che non è colpa sua, che i soldi sono arrivati tardi, che lui si preoccupa ...

Iago Falque Benevento: i campani si rafforzano in vista della Sampdoria

Il Benevento potrebbe arrivare a Marassi con un’arma in più. Vicino l’arrivo di Iago Falque. Sabato c’è la Sampdoria La squadra campana potrebbe rinforzarsi in vista del match di Sabato contro la ...

A Benevento, la città che avrebbe dovuto essere “Covid free ... Sappiamo già che a queste osservazioni il sindaco risponderà che non è colpa sua, che i soldi sono arrivati tardi, che lui si preoccupa ...Il Benevento potrebbe arrivare a Marassi con un’arma in più. Vicino l’arrivo di Iago Falque. Sabato c’è la Sampdoria La squadra campana potrebbe rinforzarsi in vista del match di Sabato contro la ...