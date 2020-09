Ariano, ballottaggio tra La Carità e Franza. (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ad Ariano Irpino è ballottaggio per il secondo anno consecutivo. Si sfideranno al secondo turno Enrico Franza, già sindaco della città e appoggiato da 4 liste, e il giornalista Marco La Carità ... Leggi su gazzettadiavellino (Di mercoledì 23 settembre 2020) AdIrpino èper il secondo anno consecutivo. Si sfideranno al secondo turno Enrico, già sindaco della città e appoggiato da 4 liste, e il giornalista Marco La Carità ...

GazzettAvellino : Ariano, ballottaggio tra La Carità e Franza. - ilCiriaco : Amministrative 2020: ecco gli undici sindaci eletti in Irpinia. Ariano verso il ballottaggio - CinqueRighe : Comunali; I Sindaci eletti in Irpinia C'è Caterina Lengua Ad Ariano ballottaggio - bassairpinia : Amministrative 2020. Ad Ariano sarà ballottaggio Franza-La Carità. - - CinqueRighe : POLITICA - Comunali, I Sindaci eletti in Irpinia Cè Caterina Lengua Ad Ariano ballottaggio - -