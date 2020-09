Xbox Series X ed il pulsante share del controller protagonista di un video

Leggi su eurogamer

(Di martedì 22 settembre 2020) Microsoft ha recentemente pubblicato nuovipromozionali per la sua prossima consoleX che ci danno un'idea di cosa saranno in grado di fare le funzionalità di nuova generazione, tra cui il Quick Resume ed i tempi di caricamento più brevi. Ora il nuovoriguarda ilpresente sul.Sebbene il nuovonon apporti tanti cambiamenti importanti come il DualSense, ha ancora alcune importanti nuove aggiunte; la feature più notevole a riguardo è proprio il. Questo nuovodescrive in dettaglio come funzionerà e le nuove funzionalità di condivisione che arriveranno su ...