Willy, i fratelli Bianchi in celle protette. Lite con un detenuto, rischiano il linciaggio: «Sono pericolosi» (Di martedì 22 settembre 2020) Alla fine Sono stati trasferiti dalle celle anti-Covid a quelle di isolamento ?precauzionale? di Rebibbia. I fratelli Gabriele e Marco Bianchi adesso si trovano nel braccio... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 22 settembre 2020) Alla finestati trasferiti dalleanti-Covid a quelle di isolamento ?precauzionale? di Rebibbia. IGabriele e Marcoadesso si trovano nel braccio...

fanpage : Si mette male per i fratelli Bianchi. L’avvocato ha rinunciato a difenderli - LaStampa : Omicidio Willy Monteiro Duarte, i fratelli Bianchi e gli altri della banda percepivano il reddito di cittadinanza - fanpage : I tre ora in carcere hanno paura e chiedono l'isolamento: - saraverta : RT @Affaritaliani: Willy, fratelli Bianchi rissa in carcere Trasferiti in isolamento, sono temuti - BrunoGiovanni6 : RT @Affaritaliani: Omicidio Willy: i fratelli Bianchi fanno rissa anche in carcere. In isolamento -