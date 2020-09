Watchmen, Damon Lindelof: “Una seconda stagione sarebbe un tradimento” (Di martedì 22 settembre 2020) Riguardo una seconda stagione di Watchmen, Damon Lindelof ha nuovamente espresso il proprio scetticismo sul prosieguo della serie, dopo il trionfo agli Emmy 2020. Damon Lindelof ha nuovamente espresso il proprio scetticismo su una seconda stagione di Watchmen, dopo il trionfo agli Emmy 2020. L'adattamento HBO del fumetto di Alan Moore e Dave Gibbons, che racconto gli eventi successivi all'originale, ha vinto undici premi, incluso quello per la miglior miniserie, e proprio quello è uno dei motivi citati da Lindelof per non voler tornare in quell'universo: "sarebbe un tradimento dell'aver vinto come miglior miniserie se tornassimo." Damon Lindelof ... Leggi su movieplayer (Di martedì 22 settembre 2020) Riguardo unadiha nuovamente espresso il proprio scetticismo sul prosieguo della serie, dopo il trionfo agli Emmy 2020.ha nuovamente espresso il proprio scetticismo su unadi, dopo il trionfo agli Emmy 2020. L'adattamento HBO del fumetto di Alan Moore e Dave Gibbons, che racconto gli eventi successivi all'originale, ha vinto undici premi, incluso quello per la miglior miniserie, e proprio quello è uno dei motivi citati daper non voler tornare in quell'universo: "un tradimento dell'aver vinto come miglior miniserie se tornassimo."...

Damon Lindelof ha nuovamente espresso il proprio scetticismo su una seconda stagione di Watchmen, dopo il trionfo agli Emmy 2020. L'adattamento HBO del fumetto di Alan Moore e Dave Gibbons ...

