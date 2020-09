Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 22 SETTEMBREORE 12.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CO LAPARTIAMO DALL’A1-FIRENZE, DOVE VI SONO RALLENTAMENTI TRA IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONENORD E IL NODO CON L’A24-TERAMO IN DIREIZONE DI, PROSEGUENDO SULL’A1-NAPOLI TROVIAMO RALLENTAMETNI ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE IN DIREIZONE DI NAPOLI SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NEORNE SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI VI SONO CODE ANCHE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE, SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE E ...