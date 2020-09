‘Uomini e Donne’, l’ex di Andrea Damante lancia un’accusa choc a una delle troniste: le sue parole! (Di martedì 22 settembre 2020) La nuova stagione di Uomini e Donne ha previsto delle novità e dei cambiamenti, ma con una certezza: la presenza di tronisti e troniste ad animare il Trono Classico. È così che, se Jessica Antonini ha già registrato la sua improvvisa scelta, Sophie Codegoni, stando alle ultime anticipazioni, ha eliminato tutti i suoi corteggiatori. L’ex di Andrea Damante, la showgirl di Avanti Un Altro, Sara Croce si è prestata al gioco delle domande su Instagram dove ha risposto con schiettezza ad una in particolare. Le è stato chiesto se guardasse Uomini e Donne, ma la ragazza, oltre a negare di guardarlo, ha anche punzecchiato una delle due troniste: No, non lo guardo, ma in merito mi hanno mandato il video di una ... Leggi su isaechia (Di martedì 22 settembre 2020) La nuova stagione di Uomini e Donne ha previstonovità e dei cambiamenti, ma con una certezza: la presenza di tronisti ead animare il Trono Classico. È così che, se Jessica Antonini ha già registrato la sua improvvisa scelta, Sophie Codegoni, stando alle ultime anticipazioni, ha eliminato tutti i suoi corteggiatori. L’ex di, la showgirl di Avanti Un Altro, Sara Croce si è prestata al giocodomande su Instagram dove ha risposto con schiettezza ad una in particolare. Le è stato chiesto se guardasse Uomini e Donne, ma la ragazza, oltre a negare di guardarlo, ha anche punzecchiato unadue: No, non lo guardo, ma in merito mi hanno mandato il video di una ...

matteosalvinimi : Grazie a monsignor Vincenzo Paglia per queste parole: sono orgoglioso, con la Lega al governo, di aver ridotto dras… - virginiaraggi : La @PLRomaCapitale ha un nuovo reparto in bicicletta dedicato al pattugliamento del Tevere. Le donne e gli uomini d… - pdnetwork : È grazie al sacrificio di tante donne e tanti uomini che oggi possiamo esercitare il diritto di voto. Ai partigian… - 57Davide : RT @NiNiktro: #Toscana terra di #valori ... #Donne e #Uomini uniti per un #futuro degno di questa regione. #siamopartiGiani - martasnotokay : RT @maybeilaria: io gli uomini etero non li capisco. sono etero, quindi gli piacciono le donne, ma allora perchè cazzo le insultano in ogni… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia