Ufficiale | Empoli | arriva Parisi dall’Avellino

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 22 settembre 2020) L’ha comunicato ufficialmente l’arrivo di Fabianoa titolo definitivo dall’Avellino. Difensore classe 2000, lo scorso anno ha totalizzato con i campani quattro reti in 25 presenze, in Serie C. Ha firmato un contratto fino al 2023. Foto: TwitterL'articolodall’Avellino proviene da Alfredo Pedullà.