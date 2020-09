Trionfo di Zaia e avanzata Meloni: ora Salvini trema (Di martedì 22 settembre 2020) L’imbarazzo è apparso palpabile già dalle primissime dichiarazioni, in cui Matteo Salvini ha preferito lanciarsi in un acrobatico conto delle Regioni su base nazionale che non entrare nel dettaglio di una tornata elettorale che rischia di mettere seriamente in dubbio la leadership del ‘Capitano’. Non solo dentro la Lega, dove Zaia fa il pieno e punta a riportare verso Nord la bussola del partito, ma anche a livello di coalizione, visto il crollo leghista in Puglia e la continua ascesa di Giorgia Meloni. Il caso Puglia E’ qui che si concentrano veleni e sospetti incrociati: nelle settimane prima del voto s’è consumata una sfida nella sfida, una lotta a colpi di sondaggi, tra la Lega e Fratelli d’Italia per stabilire chi si dovesse candidare contro il governatore uscente Michele ... Leggi su quifinanza (Di martedì 22 settembre 2020) L’imbarazzo è apparso palpabile già dalle primissime dichiarazioni, in cui Matteoha preferito lanciarsi in un acrobatico conto delle Regioni su base nazionale che non entrare nel dettaglio di una tornata elettorale che rischia di mettere seriamente in dubbio la leadership del ‘Capitano’. Non solo dentro la Lega, dovefa il pieno e punta a riportare verso Nord la bussola del partito, ma anche a livello di coalizione, visto il crollo leghista in Puglia e la continua ascesa di Giorgia. Il caso Puglia E’ qui che si concentrano veleni e sospetti incrociati: nelle settimane prima del voto s’è consumata una sfida nella sfida, una lotta a colpi di sondaggi, tra la Lega e Fratelli d’Italia per stabilire chi si dovesse candidare contro il governatore uscente Michele ...

