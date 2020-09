Torino: Di Maio, 'Appendino può terminare mandato, spero assolta in appello' (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - Chiara Appendino "si è subito autosospesa, e non è da tutti. Lei ha a cuore il M5S e la stimo per come sta governando Torino. È una condanna di pochi mesi, e la legge le consente di portare Torino a nuove elezioni. spero vivamente che in appello la decisione possa cambiare". Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista a 'Il Fatto quotidiano'. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - Chiara"si è subito autosospesa, e non è da tutti. Lei ha a cuore il M5S e la stimo per come sta governando. È una condanna di pochi mesi, e la legge le consente di portarea nuove elezioni.vivamente che inla decisione possa cambiare". Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di, in un'intervista a 'Il Fatto quotidiano'.

