Tasmania: corsa contro il tempo per salvare le balene spiaggiate (Di martedì 22 settembre 2020) Oltre duecento balene spiaggiate e una corsa contro il tempo per salvarle. È quello che sta accadendo in Tasmania, nell’insenatura Macquarie Harbour sulla costa occidentale nota per i frequenti spiaggiamenti. Da giorni, tantissimi soccorritori sono accorsi per liberare le balene e aiutarle a riprendere il loro corso, novanta di queste sono purtroppo già morte e si teme per le altre ancora bloccate. Leggi su vanityfair (Di martedì 22 settembre 2020) Oltre duecento balene spiaggiate e una corsa contro il tempo per salvarle. È quello che sta accadendo in Tasmania, nell’insenatura Macquarie Harbour sulla costa occidentale nota per i frequenti spiaggiamenti. Da giorni, tantissimi soccorritori sono accorsi per liberare le balene e aiutarle a riprendere il loro corso, novanta di queste sono purtroppo già morte e si teme per le altre ancora bloccate.

