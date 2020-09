Settimana della Moda Milano 2020, le sfilate in programma e come seguirle: ecco tutte le novità (Di martedì 22 settembre 2020) Niente Vogue Night ad aprire le danze, niente modelle mischiate tra la folla sui mezzi pubblici né schiere di sedicenti fashion blogger che vagano per le vie del centro con una schiera di fotografi al seguito. Che il cambiamento sarebbe stato epocale si sapeva, ma certo quando ce lo si ritrova davanti fa un po’ effetto. E pensare che milanesi ed addetti ai lavori si crogiolavano tanto nella loro sequela di lamentele (“ci sono troppi eventi”, “il traffico è insopportabile”, “le location sono scomode”, “ecco, è arrivato il circo”….) ma, alla fine, ora che di tutto questo è rimasta solo un’ombra, forse un po’ se ne sente la mancanza. Ci eravamo lasciati a febbraio con la prima ondata dell’epidemia di coronavirus pronta a travolgere l’Italia e il mondo intero, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Niente Vogue Night ad aprire le danze, niente modelle mischiate tra la folla sui mezzi pubblici né schiere di sedicenti fashion blogger che vagano per le vie del centro con una schiera di fotografi al seguito. Che il cambiamento sarebbe stato epocale si sapeva, ma certo quando ce lo si ritrova davanti fa un po’ effetto. E pensare che milanesi ed addetti ai lavori si crogiolavano tanto nella loro sequela di lamentele (“ci sono troppi eventi”, “il traffico è insopportabile”, “le location sono scomode”, “, è arrivato il circo”….) ma, alla fine, ora che di tutto questo è rimasta solo un’ombra, forse un po’ se ne sente la mancanza. Ci eravamo lasciati a febbraio con la prima ondata dell’epidemia di coronavirus pronta a travolgere l’Italia e il mondo intero, ...

