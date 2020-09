Roberta Mamusa condannata | diffamò la ex nuora Valentina Pitzalis

Leggi su tpi

(Di martedì 22 settembre 2020), madre di Manuel Piredda, deceduto nel 2011 dopo aver tentato di dare fuoco alla sua ex moglie, è stata condannato oggi dal tribunale di Cagliari per diffamazione ai danni della sua ex. Aveva scritto su Facebook cheè pazza, stronza, stalker, serpe, drogata, con una madre malata mentalmente, sadica e così via. Il giudice l’haa una multa di 800 euro e a liquidare una provvisionale di 5.000 euro. La signoraera già statain sede civile per aver diffuso alcune pagine del diario personale die per aver pubblicato contenuti diffamatori su alcune pagine Facebook da lei fondate. ...