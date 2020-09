Regionali, Errico e Meccariello: “Grazie ai cittadini sanniti che hanno creduto in noi” (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Un grazie agli elettori del Sannio per la fiducia dimostrata nei nostri confronti. È stata una campagna elettorale inusuale, ma altrettanto entusiasmante ed avvincente’’. Così in una nota stampa Fernando Errico e Lucia Meccariello, candidati nella lista Campania Libera. “Il dato provinciale di Campania Libera – proseguono – ci fa ritenere soddisfatti. La nostra lista partiva da un dato, quello delle elezioni Regionali del 2015, molto basso che superava di poco la soglia dell’1%. Oggi ci attestiamo a quasi 8.000 voti con una percentuale del 6,67%, secondo miglior risultato Regionale della lista, dopo quello della provincia di Salerno. Un grazie, ancora, ai cittadini sanniti che ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Un grazie agli elettori del Sannio per la fiducia dimostrata nei nostri confronti. È stata una campagna elettorale inusuale, ma altrettanto entusiasmante ed avvincente’’. Così in una nota stampa Fernandoe Lucia, candidati nella lista Campania Libera. “Il dato provinciale di Campania Libera – proseguono – ci fa ritenere soddisfatti. La nostra lista partiva da un dato, quello delle elezionidel 2015, molto basso che superava di poco la soglia dell’1%. Oggi ci attestiamo a quasi 8.000 voti con una percentuale del 6,67%, secondo miglior risultato Regionale della lista, dopo quello della provincia di Salerno. Un grazie, ancora, aiche ...

