Pensione di invalidità e inabilità | devo dichiararle nel 730?

Leggi su leggioggi

(Di martedì 22 settembre 2020) Salve, vorrei porvi una domanda dal momento che sto perm effettuare la mia dichiarazione dei redditi annuale. Putroppo a seguito di patologie oncologiche sono stato dichiarato invalido al 75%. Vorrei sapere se la miadi invalidità al 75% deve essere dichiarata nel, quando vado a fare la dichiarazione dei redditi. Grazie. Risposta Gentile lettore, gli assegni assistenziali e previdenziali per persone invalide sono diversi. Innanzitutto occorre fare una distinzione tra assegno ordinario di invalidità (Aoi),per invalidi civili odi inabilità e Assegno di assistenza. Ladi inabilità è una prestazione assistenziale erogata agli invalidi civili totali (100%) per cui non è richiesta la dichiarazione nel ...