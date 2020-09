“Nessuna strada sarà intitolata ai Fascisti”: I Vigili del Fuoco, lo striscione ed altre vecchie storie (Di martedì 22 settembre 2020) A volte ci segnalano delle storie datate, come il manifesto “Nessuna strada sarà intitolata ai Fascisti”. Il motivo è semplice: le condivisioni ritornano, le bufale risorgono e le spiegazioni si perdono. E ti trovi a spiegare, ancora una volta, sempre le stesse cose. Ad esempio, durante un corteo dell’ormai lontano 30 Giugno 2019, scrivevamo Una prima ricostruzione di Repubblica ci dice che la chiamata ai pompieri è arrivata direttamente dalla Polizia locale. Lo striscione riportava la seguente frase: “Nessuna strada sarà intitolata ai fascisti“. Una volta giunti sul posto, i pompieri hanno notato che era stato collocato sul palazzo dell’INPS di piazza della Vittoria e Piazza De Ferrari. Tuttavia, non arrecando ... Leggi su bufale (Di martedì 22 settembre 2020) A volte ci segnalano delledatate, come il manifesto “Nessunasaràai Fascisti”. Il motivo è semplice: le condivisioni ritornano, le bufale risorgono e le spiegazioni si perdono. E ti trovi a spiegare, ancora una volta, sempre le stesse cose. Ad esempio, durante un corteo dell’ormai lontano 30 Giugno 2019, scrivevamo Una prima ricostruzione di Repubblica ci dice che la chiamata ai pompieri è arrivata direttamente dalla Polizia locale. Loriportava la seguente frase: “Nessunasaràai fascisti“. Una volta giunti sul posto, i pompieri hanno notato che era stato collocato sul palazzo dell’INPS di piazza della Vittoria e Piazza De Ferrari. Tuttavia, non arrecando ...

