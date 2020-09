Mass Effect Trilogy: svelato il titolo della riedizione (Di martedì 22 settembre 2020) Secondo un rumor dell’insider Jeff Grubb, la trilogia di Mass Effect ha ora un titolo ufficiale: Mass Effect Trilogy Legendary Edition Con tutti i leak e rumor che circolano in merito da settimane, sembra praticamente scontato che la versione remaster della trilogia di Mass Effect sia prossima ad annuncio e rilascio. La persona a cui dobbiamo il rumor è un noto insider dell’industria, Jeff Grubb. A rendere attendibile la sua indiscrezione ha provveduto la veridicità dei rumor sulla trilogia commemorativa di Mario, divenuta realtà col nome di Super Mario 3D All-Stars. Ora, Grubb torna alla carica con uno dei suoi rumor più ricorrenti: la trilogia di Mass Effect, ... Leggi su tuttotek (Di martedì 22 settembre 2020) Secondo un rumor dell’insider Jeff Grubb, la trilogia diha ora unufficiale:Legendary Edition Con tutti i leak e rumor che circolano in merito da settimane, sembra praticamente scontato che la versione remastertrilogia disia prossima ad annuncio e rilascio. La persona a cui dobbiamo il rumor è un noto insider dell’industria, Jeff Grubb. A rendere attendibile la sua indiscrezione ha provveduto la veridicità dei rumor sulla trilogia commemorativa di Mario, divenuta realtà col nome di Super Mario 3D All-Stars. Ora, Grubb torna alla carica con uno dei suoi rumor più ricorrenti: la trilogia di, ...

tuttoteKit : Mass Effect Trilogy: svelato il titolo della riedizione #MassEffectTrilogy #PC #PS4 #XboxOne #tuttotek - NerdPool_IT : Mass Effect Trilogy: non è prevista la versione Nintendo Switch - GamingTalker : Mass Effect, la remastered della trilogia si chiama Legendary Edition e non uscirà su Nintendo Switch secondo Jeff… - GamingToday4 : Mass Effect Trilogy Remastered per Nintendo Switch aggiunto, e rimosso, nel listino di un altro rivenditore - sereyume : Nessuno: Io con Mass Effect: -