M5S: Di Maio, 'stati generali prima possibile, serve gestione collegiale' (Di martedì 22 settembre 2020) Roma 22 set. (Adnkronos) - "Spero" che gli stati generali del Movimento 5 stelle "si facciano prima possibile: non se ne può più di questa attesa". E "direi con le persone fisicamente presenti. Abbiamo tanti problemi da risolvere e tanti temi da definire, quindi" per quanto riguarda la gestione futura "serve la massima collegialità". Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista a 'Il Fatto quotidiano'. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Roma 22 set. (Adnkronos) - "Spero" che glidel Movimento 5 stelle "si facciano: non se ne può più di questa attesa". E "direi con le persone fisicamente presenti. Abbiamo tanti problemi da risolvere e tanti temi da definire, quindi" per quanto riguarda lafutura "la massima collegialità". Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di, in un'intervista a 'Il Fatto quotidiano'.

davidealgebris : M5 Scappati di casa è GAME OVER 2015 2020 Veneto 11,87% 3,3% Toscana 15,05%… - fattoquotidiano : Di Maio vota a Pomigliano d’Arco, referendum: “Sono 30 anni che lo aspettiamo”. Poi selfie e in bocca al lupo al ca… - Giorgiolaporta : Ha votato meno del 7% delle volte e in queste ore va in giro a dire di voler tagliare i costi della politica. Si ch… - Ginger_UgoQZ : RT @davidealgebris: M5 Scappati di casa è GAME OVER 2015 2020 Veneto 11,87% 3,3% Toscana 15,05% 6… - mariasole813 : RT @davidealgebris: M5 Scappati di casa è GAME OVER 2015 2020 Veneto 11,87% 3,3% Toscana 15,05% 6… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Maio Di Maio si riprende la scena, ma il M5S non può più vivere di sola antipolitica Il Sole 24 ORE Elezioni regionali 2020, Di Maio: “Il M5S doveva usare un’altra strategia”

Se in un primo momento il ministro degli Esteri aveva annunciato soddisfatto di aver sconfitto “chi voleva colpire il governo e, inutile nasconderlo, anche il sottoscritto“, non ha potuto negare che i ...

Mirabelli: «Serve la legge elettorale. Il Parlamento non è delegittimato»

«La misura più urgente non è certo il taglio delle indennità», come propone Luigi Di Maio, ma «una nuova legge elettorale ... in tutte le altre forze politiche fanno sì che il M5s si intesti da solo ...

Se in un primo momento il ministro degli Esteri aveva annunciato soddisfatto di aver sconfitto “chi voleva colpire il governo e, inutile nasconderlo, anche il sottoscritto“, non ha potuto negare che i ...«La misura più urgente non è certo il taglio delle indennità», come propone Luigi Di Maio, ma «una nuova legge elettorale ... in tutte le altre forze politiche fanno sì che il M5s si intesti da solo ...