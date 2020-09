Guida TV | programmi di stasera | martedì 22 settembre 2020

(Di martedì 22 settembre 2020)aitv della prima serata di oggi, martedì 22.9., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore Fiction RAI2 Un’ora sola vi vorrei Show RAI3 #Cartabianca Attualità RETE4 Fuori dal Coro Attualità CANALE5 Chi vuol essere milionario? Quiz Show ITALIA1 Vodafon Battiti Live: Compilation Film LA7 DiMartedì Attualità REALTIME Primo appuntamento Docureality CIELO Tamara Drewe – Tradimenti all’Inglese Film TV8 Name That Tune – Indovina la canzone Game Show NOVE Ultimatum alla Terra FilmTV:di, martedì 22first appeared on Ascolti Tv Blog.

