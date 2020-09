Fiumicino | salgono i positivi in città Montino | ‘Serve massima attenzione | prudenza e buon senso’

(Di martedì 22 settembre 2020) “Sono appena arrivati gli aggiornamenti dalla ASL RM3 sul numero di contagi nella nostra città”. Lo dichiara il sindaco Esterino. “Registriamo ancora una volta un aumento – spiega il sindaco -. Purtroppo ad oggi le persone positive al coronavirus tra i residenti a, sono 24, due in più rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono, invece, 33 le persone in sorveglianza attiva perché sono state a contatto con altre poi risultate positive al tampone”. “Serve lada parte di tutte e tutti, in ogni situazione: a scuola, sul posto di lavoro, quando si incontrano gli amici fuori, all’aperto, al chiuso – sottolinea-. Stare attenti significa usare la mascherina e sostituirla spesso, lavarsi ...

