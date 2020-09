F1 Passion | Tempo scaduto per la Ferrari | bisognerà intervenire usando i pochi gettoni rimasti

Leggi su giornal

(Di martedì 22 settembre 2020) Per martedì 15 settembre la FIA aveva posta il secondo e ultimo blocco per gli sviluppi alle monoposto di questa stagione che, lo ricordiamo, saranno anche quelle che dovranno gareggiare nella prossima. La pandemia e la conseguente crisi economica, aveva spinto i team e la FIA a trovare un accordo per una riduzione dei costi: posticipo al 2022 dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, congelamento delle vetture 2020 da utilizzare anche nel 2021 e progressiva introduzione del budget cap per limitare le spese dei team. In questo scenario, la FIA ha posto due scadenze precise: la prima in occasione del Gran Premio d’Austria e la seconda a metà settembre. In occasione della gara al Red Bull Ring, i team sono stati “costretti” ad omologare le seguenti componenti: Scocca, Struttura fondo ...