Enola Holmes mescola Sherlock e il giovane Indiana Jones trovando la formula perfetta (Di martedì 22 settembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=4NRzWiRw8VI Di tutto il cinema zuccheroso, pasticciato con le grafiche e gli interludi animati, intenerito dai protagonisti che parlano in camera e alleggerito sempre e comunque dall’avventura che mescola il sentimento, Enola Holmes fa un frullato e (incredibile!) tira fuori un film impeccabile. Netflix stavolta ha centrato la gemma commerciale, divertente e appassionante, con il ritmo giusto e le idee giuste. Ma soprattutto con la protagonista giusta. Nonostante in Stranger Things l’abbiamo vista quasi sempre con la stessa espressione, Millie Bobby Brown sa recitare. E bene. Bene davvero! Recita così bene da reggere un intero film sulle sue spalle a soli 16 anni. È lei infatti la protagonista che parla in camera, lei con la tenacia e la leggerezza, con una sorta di umorismo e ... Leggi su wired (Di martedì 22 settembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=4NRzWiRw8VI Di tutto il cinema zuccheroso, pasticciato con le grafiche e gli interludi animati, intenerito dai protagonisti che parlano in camera e alleggerito sempre e comunque dall’avventura cheil sentimento,fa un frullato e (incredibile!) tira fuori un film impeccabile. Netflix stavolta ha centrato la gemma commerciale, divertente e appassionante, con il ritmo giusto e le idee giuste. Ma soprattutto con la protagonista giusta. Nonostante in Stranger Things l’abbiamo vista quasi sempre con la stessa espressione, Millie Bobby Brown sa recitare. E bene. Bene davvero! Recita così bene da reggere un intero film sulle sue spalle a soli 16 anni. È lei infatti la protagonista che parla in camera, lei con la tenacia e la leggerezza, con una sorta di umorismo e ...

DRepubblicait : Enola Holmes: il romanzo per giovani investigatrici presto film su Netflix [aggiornamento delle 09:55] - elemo02 : ma ??????DOMANI ESCE ENOLA HOLMES SU NETFLIX VE LO RICORDATE VERO?????? - IlLibri : Il Regno dei Libri: Recensione: 'Enola Holmes. Il caso del marchese sc... - DRepubblicait : Enola Holmes: il romanzo per giovani investigatrici presto film su Netflix [aggiornamento delle 00:09] - onIytheline : questo mercoledì esce enola holmes, sono pronta a non fare niente tutto il giorno -