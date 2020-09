Elezioni e referendum | di cosa non dobbiamo sorprenderci da anni

(Di martedì 22 settembre 2020) Ledel rinforzo, o della conferma. È difficile stupirsi dei risultati di questo turno di Regionali e delcostituzionale, perché al di là di qualche sfida che poteva dirsi incerta come la Toscana o la Puglia – poi assegnate in maniera netta – le tendenze di fondo che hanno guidato l’elettorato sono presenti e note ormai da diversi. Può essere interessante ripassarle.Alle Regionali si votano le persone molto più che i partiti. L’affermazione di Zaia in Veneto (76%), i successi di De Luca in Campania (68%), Toti in Liguria (56%) ed Emiliano in Puglia (47%) si spiegano soprattutto con la credibilità, o comunque la visibilità e il carisma, che i suddetti incarnano nei loro territori, e che spesso si percepisce anche oltre i confini regionali ...

lorepregliasco : La vittoria del Sì al #referendum avrà due effetti sulla stabilità di governo: - incentiva gli attuali parlamentar… - you_trend : ?? Riepilogo risultati elezioni #regionali e #referendum Referendum: Sì ? Puglia: Emiliano (CSX) ? Veneto: Zaia (CD… - you_trend : ?? Come seguire le #elezioni e il #referendum? Alle 15:00, alla chiusura dei seggi, ci saranno: ?? I nostri instant… - formichenews : SPECIALE ELEZIONI Referendum, vince il Sì (ma il No si difende). Le conseguenze del voto. L'articolo di… - RassegnaZampa : #ElezioniRegionali2020, il crollo del #Movimento5Stelle. #DiMaio: «Abbiamo sbagliato» -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni referendum

La netta vittoria del Sì, con oltre il 69%, lasciando il No a poco più del 30%, in tutta Italia al referendum per la riduzione del numero dei parlamentari non è la vittoria dell’antiPolitica, bensì è ...In base ai dati del Viminale sono chiamati alle urne per il referendum costituzionale 46.415.806 elettori, in un totale di 61.622 sezioni. Gli elettori residenti all'estero, che votano per corrisponde ...