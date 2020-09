Elezioni | a Pomigliano d’Arco M5S primo partito ma exploit di Italia Viva

Leggi su ildenaro

(Di martedì 22 settembre 2020) Il Movimento 5 Stelle è ild’Arco (Napoli), città natale del ministro degli Esteri Luigi Di Maio e della candidata del Movimento alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino. Ail M5S incassa il 20,56%, mentre Ciarambino in qualità di candidata presidente della Regione raggiunge il 21,63% e conquista 1.377 preferenze da capolista. Il candidato presidente più votato, così come in tutta la Campania, è Vincenzo De Luca con il 63,76% dei voti. Tra le liste a suo sostegno spicca il risultato didel centrosinistra acon il 15,4% e davanti alla lista De Luca Presidente (11,98%) e al Pd (11,7%). Il candidato ...