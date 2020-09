Diletta Leotta ‘Ora sono single’ smentita la voce su Zlatan Ibrahimovic (Di martedì 22 settembre 2020) E’ stato un grande amore, ma ora è finita e conta di rimanere single per un po’ di tempo. Diletta Leotta intervistata da Chi, in edicola mercoledì 23, è con grande serenità ha affrontato gli ultimi episodi della sua vita. Daniele Scardina: ‘Non ho tradito Diletta Leotta, sono pronto a riprenderla’ Le dichiarazioni di Diletta Leotta “Non rinnego niente, fra noi c’è stato un amore profondo. Perché ho descritto nel mio libro (Scegli di sorridere) Toretto come ‘il mio amore’ nonostante fra noi sia finita? In fondo, quando ho iniziato a scrivere il libro stavamo ancora insieme e in quel momento erano i miei sentimenti, quindi non sarebbe stato giusto toglierlo”. La conduttrice ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 22 settembre 2020) E’ stato un grande amore, ma ora è finita e conta di rimanere single per un po’ di tempo.intervistata da Chi, in edicola mercoledì 23, è con grande serenità ha affrontato gli ultimi episodi della sua vita. Daniele Scardina: ‘Non ho traditopronto a riprenderla’ Le dichiarazioni di“Non rinnego niente, fra noi c’è stato un amore profondo. Perché ho descritto nel mio libro (Scegli di sorridere) Toretto come ‘il mio amore’ nonostante fra noi sia finita? In fondo, quando ho iniziato a scrivere il libro stavamo ancora insieme e in quel momento erano i miei sentimenti, quindi non sarebbe stato giusto toglierlo”. La conduttrice ...

