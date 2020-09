Dal Cotugno: «Virus, in Campania non c’è più controllo. Oggi incontreremo De Luca» (Di martedì 22 settembre 2020) Il direttore generale del Cotugno, Maurizio Di Mauro, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’epidemia di Covid in Campania. Le sue parole sono riportate dai lanci di agenzia. «Oggi non possiamo più parlare di casi di importazione per i soggetti che sono tornati dalle vacanze, abbiamo dei focolai autoctoni che si sono generati nella nostra regione e che stanno determinando un incremento del numero dei contagi e dei ricoveri. La cosa che più mi preoccupa, rispetto alla fase iniziale, è che molti siano asintomatici o che comunque presentino una scarsa sintomatologia». Di Mauro annuncia, per Oggi, un incontro con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: «Penso che dall’incontro debba scattare assolutamente qualche ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 settembre 2020) Il direttore generale del, Maurizio Di Mauro, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’epidemia di Covid in. Le sue parole sono riportate dai lanci di agenzia. «non possiamo più parlare di casi di importazione per i soggetti che sono tornati dalle vacanze, abbiamo dei focolai autoctoni che si sono generati nella nostra regione e che stanno determinando un incremento del numero dei contagi e dei ricoveri. La cosa che più mi preoccupa, rispetto alla fase iniziale, è che molti siano asintomatici o che comunque presentino una scarsa sintomatologia». Di Mauro annuncia, per, un incontro con il presidente della RegioneVincenzo De: «Penso che dall’incontro debba scattare assolutamente qualche ...

napolista : Dal #Cotugno: «Virus, in #Campania non c’è più controllo. Oggi incontreremo #DeLuca» Il direttore: «Dovranno scatta… - faustaformisano : @Cartabellotta Dott mi permetto riscrivere dal 13 sett fatto tampone presso ospedale Cotugno.nessuna risposta. - infoitinterno : Il virus cresce in Campania e dal Cotugno parte l'allarme per i posti-letto Covid - napolista : Il virus cresce in Campania e dal Cotugno parte l’allarme per i posti-letto Covid Il direttore dell’Infettivologia… - cheTVfa : AGGIORNAMENTO: #Daydreamer proseguirà la programmazione su #Canale5 domenica 20 settembre dalle 16.20 alle 17.10 e… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Cotugno Covid, direttore Cotugno: "In Campania non c'è più controllo" Vesuvio Live Il paradiso delle signore e Un posto al sole: anticipazioni oggi 22 Settembre

Ecco le anticipazioni di “Il paradiso delle signore” e “Un posto al sole”, due delle fiction italiane più apprezzate dal pubblico. Ma cosa vedremo nella puntata di oggi, 22 Settembre? Angela ha scelto ...

Covid-19, Di Mauro a Barba&Capelli: “Non c’è controllo, servono restrizioni”

Lo ha detto Maurizio Di Mauro – Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli a Barba&Capelli, trasmissione condotta da Corrado Gabriele e in onda dal lunedì al venerdì ... lasciati andare”.

Ecco le anticipazioni di “Il paradiso delle signore” e “Un posto al sole”, due delle fiction italiane più apprezzate dal pubblico. Ma cosa vedremo nella puntata di oggi, 22 Settembre? Angela ha scelto ...Lo ha detto Maurizio Di Mauro – Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli a Barba&Capelli, trasmissione condotta da Corrado Gabriele e in onda dal lunedì al venerdì ... lasciati andare”.