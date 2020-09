Covid, Sileri preoccupato per «pranzi in famiglia e cene con amici» (Di martedì 22 settembre 2020) La seconda ondata coronavirus attesa ci sarà ma tutto dovrebbe essere sotto controllo: i casi aumenteranno ma il monitoraggio sarà costante, insomma. Queste le parole del vice ministro della Salute che ha parlato di «circolazione del virus che salirà e i focolai saranno tantissimi ma non dobbiamo preoccuparci». Occhi puntati sui rientri dall’estero e anche sulle occasioni di convivialità come i pranzi in famiglia e le cene con gli amici, eventi che preoccupano il vice di Speranza. LEGGI ANCHE >>> Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 22 settembre La seconda ondata coronavirus non sarà come marzo-aprile «La circolazione del virus salirà, è innegabile. I contagi ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 22 settembre 2020) La seconda ondata coronavirus attesa ci sarà ma tutto dovrebbe essere sotto controllo: i casi aumenteranno ma il monitoraggio sarà costante, insomma. Queste le parole del vice ministro della Salute che ha parlato di «circolazione del virus che salirà e i focolai saranno tantissimi ma non dobbiamo preoccuparci». Occhi puntati sui rientri dall’estero e anche sulle occasioni di convivialità come iine lecon gli, eventi che preoccupano il vice di Speranza. LEGGI ANCHE >>> Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 22 settembre La seconda ondata coronavirus non sarà come marzo-aprile «La circolazione del virus salirà, è innegabile. I contagi ...

