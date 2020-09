Coronavirus, i numeri in chiaro. L’infettivologa Taliani: «Oltre 50mila casi in 45 giorni, ad aprile ne servirono 102. Punto di forza resta il tracciamento» (Di martedì 22 settembre 2020) Stabilità è la parola che sembra attualmente rappresentare l’andamento giornaliero dei contagi da Coronavirus in Italia. Il plateu dei 1400/1500 casi al giorno pare sia uno dei dati più costanti delle ultime settimane e che oggi si riconferma con +1391 nuovi positivi, anche al netto dei 30mila tamponi effettuati in più. Chi però fa riflettere in maniera più ampia sul valore del trend generale è l’immunologa Gloria Taliani che sul discorso della stabilità si dichiara in controtendenza. «Siamo arrivati a più di 300mila contagi da Coronavirus in tutto il Paese. Una crescita di 50mila casi in soli 45 giorni, considerando che l’8 agosto eravamo infatti a poco più di ... Leggi su open.online (Di martedì 22 settembre 2020) Stabilità è la parola che sembra attualmente rappresentare l’andamento giornaliero dei contagi dain Italia. Il plateu dei 1400/1500al giorno pare sia uno dei dati più costanti delle ultime settimane e che oggi si riconferma con +1391 nuovi positivi, anche al netto dei 30mila tamponi effettuati in più. Chi però fa riflettere in maniera più ampia sul valore del trend generale è l’immunologa Gloriache sul discorso della stabilità si dichiara in controtendenza. «Siamo arrivati a più di 300mila contagi dain tutto il Paese. Una crescita diin soli 45, considerando che l’8 agosto eravamo infatti a poco più di ...

