Cedolare secca per i negozi nel 2021: finalmente arriva la svolta? (Di martedì 22 settembre 2020) La possibilità di introdurre la Cedolare secca per i negozi è discussa da molto tempo. Ne abbiamo parlato nel 2019 con possibili risvolti 2020. L’anno non è stato semplice, il Coronavirus ha fermato per molti versi la macchina Stato, qualche manovra è stata accelerata e qualcuna messa da parte. Per gli affitti si parla di introdurre la Cedolare secca per i negozi nella legge di Bilancio 2021. Quest’anno, chi ha dovuto chiudere il negozio e interrompere o limitare l’attività ha potuto richiedere dei bonus, degli sconti e dei rimandi fiscali importantissimi in un momento dove, purtroppo, si è senza entrate. Quello di estendere la tassazione agevolata al 21% però è una vera e propria ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 22 settembre 2020) La possibilità di introdurre laper iè discussa da molto tempo. Ne abbiamo parlato nel 2019 con possibili risvolti 2020. L’anno non è stato semplice, il Coronavirus ha fermato per molti versi la macchina Stato, qualche manovra è stata accelerata e qualcuna messa da parte. Per gli affitti si parla di introdurre laper inella legge di Bilancio. Quest’anno, chi ha dovuto chiudere ilo e interrompere o limitare l’attività ha potuto richiedere dei bonus, degli sconti e dei rimandi fiscali importantissimi in un momento dove, purtroppo, si è senza entrate. Quello di estendere la tassazione agevolata al 21% però è una vera e propria ...

infoiteconomia : Cedolare secca anche per i negozi dal 2021: l'ipotesi allo studio del Governo - moneypuntoit : ?? Cedolare secca anche per i negozi dal 2021: l'ipotesi allo studio del Governo ?? - infoiteconomia : Cedolare secca anche ai negozi: l’ipotesi del governo - infoiteconomia : Cedolare secca sulle locazioni a canone concordato: quanto conviene - vocedelpatriota : Fisco. de Bertoldi (FdI): basta tasse su proprietà immobiliari per fare cassa. Governo si impegni su cedolare secca -