Achille Lauro colpisce ancora con «Maleducata» | la sua lap dance fa impazzire i social – Il video

(Di martedì 22 settembre 2020)lanciando il nuovoufficiale del suo ultimo singolo, intitolato. Amore fuori dagli schemi e un’estetica lontanissima dagli stereotipi di genere: nell’arte diciascuno di noi può essereed è libero di truccarsi le labbra, indossare un reggicalze, un corsetto e i tacchi alti. E ballare la lap. Giulio Rosati firma la regia del, disseminato di richiami a The Rocky Horror Picture Show, il celebre spettacolo teatrale di Richard O’Brien portato al cinema nel 1975 da Jim Sharman.anticipa 1969 –Idol Rebirth, riedizione dell’album certificato Disco ...

ivanscalfarotto : Nemmeno Achille Lauro a Napoli negli anni ‘50. Con una classe dirigente di questo tipo, il mezzogiorno non ce la fa… - AlbertoBagnai : L’Unione Europea è la continuazione della politica con gli stessi mezzi di Achille Lauro (quello del “laurismo”: ti… - rtl1025 : #Nuda è un disco ricco di collaborazioni ?? Quattro i featuring: con Rkomi, J-Ax, Chadia Rodriguez e Achille Lauro… - ancheicialtroni : RT @FrancescaMo_: Achille Lauro con il video di 'Maleducata' omaggia due classici camp: The Rocky Horror Picture Show e la sigla di Beautif… - Mary612Jb : RT @m0rningvstar: Achille Lauro ancora una volta rompe tutti gli stereotipi di genere e questa maledetta mascolinità tossica che pervade la… -

Ultime Notizie dalla rete : Achille Lauro

Achille Lauro come non lo avevi mai visto nel music video del suo nuovo singolo "Maleducata". La parola d'ordine è una sola: "amatevi è siate liberi da tutti gli schemi". A ricordartelo ci ...È disponibile da oggi su YouTube il videoclip di Maleducata, il nuovo singolo di Achille Lauro colonna sonora della terza stagione di Baby e già in radio e su tutte le piattaforme digitali. Un video ...