A Mantova centrosinistra a valanga. A Lecco deciderà il ballottaggio (Di martedì 22 settembre 2020) AGI - In questa tornata elettorale sono stati 84 i Comuni lombardi ad andare al voto, tra cui due soli capoluoghi: Mantova e Lecco, entrambe governate dal centrosinistra. Quale amministrazione governerà la città sul lago sarà deciso al ballottaggio tra Giuseppe Ciresa (centrodestra) al 48,71% e Mauro Gattinoni (centrosinistra) al 41,67%. I Mantovani confermano al primo turno Mattia Palazzi (centrosinistra) come sindaco con il 70,9% delle preferenze. Leggi su agi (Di martedì 22 settembre 2020) AGI - In questa tornata elettorale sono stati 84 i Comuni lombardi ad andare al voto, tra cui due soli capoluoghi:, entrambe governate dal. Quale amministrazione governerà la città sul lago sarà deciso altra Giuseppe Ciresa (centrodestra) al 48,71% e Mauro Gattinoni () al 41,67%. Ini confermano al primo turno Mattia Palazzi () come sindaco con il 70,9% delle preferenze.

Agenzia_Italia : A Mantova centrosinistra a valanga. A Lecco deciderà il ballottaggio - fisco24_info : A Mantova centrosinistra a valanga. A Lecco deciderà il ballottaggio: AGI - In questa tornata elettorale sono stati… - raspa90 : RT @repubblica: Elezioni comunali 2020: i risultati in diretta. Brugnaro rieletto a Venezia. Reggio Calabria al ballottaggio. Mantova ,Tren… - ruiciccio : RT @repubblica: Elezioni comunali 2020: i risultati in diretta. Brugnaro rieletto a Venezia. Reggio Calabria al ballottaggio. Mantova ,Tren… - repubblica : Elezioni comunali 2020: i risultati in diretta. Brugnaro rieletto a Venezia. Reggio Calabria al ballottaggio. Manto… -