Tutti i vincitori degli Emmy 2020

(Di lunedì 21 settembre 2020) La settantaduesima edizione"Oscar della tv" si è svolta in remoto ed è stata dominata da "Succession" e da "Schitt's Creek"

i vincitori dei premi hanno fatto il loro discorso di ringraziamento collegati da remoto da casa. Le serata è stata presentata da Jimmy Kimmel. Schitt’s Creek è la prima serie a vincere per la prima ...Sono tre i titoli che hanno sbancato nella 72° edizione degli Emmy Awards: la serie drammatica Succession con sette premi, quella comica Schitt’s Creek con nove e la miniserie Watchmen, prima serie tr ...Un’edizione strana, impaurita (per il virus ma anche per le imminenti elezioni) e che rimarrà nella storia, la settantaduesima notte degli Emmy Awards ha visto un nuovo recordo quello di Schitt’s Cree ...