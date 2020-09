Tragedia Tovazzi | il messaggio di cordoglio della sua lista

Telegarda : Tragedia aerea nei cieli Cremona, muore Alessandro Tovazzi di Arco - -

CREMONA — L’aereo utilizzato per il lancio dei paracadutisti all’improvviso si avvita, cade in picchiata, si schianta in un campo di mais. Un boato, le fiamme, il fumo. Sono le drammatiche istantanee ...Gli sport estremi erano la sua passione. Li praticava da sempre. E proprio ieri l'ennesima sfida con se stesso, che consisteva nel lanciarsi da un ultraleggero come aveva fatto decine di volte, è stat ...