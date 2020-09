Speranza “Test Covid a chi arriva da Parigi e altre aree della Francia” (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ho firmato una nuova ordinanza che estende l’obbligo di test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree della Francia con significativa circolazione del virus. I dati europei non possono essere sottovalutati. L’Italia oggi sta meglio di altri Paesi, ma serve ancora grande prudenza per non vanificare i sacrifici fatti finora”. Lo annuncia il ministro della Salute, Roberto Speranza.Ecco le Regioni della Francia indicate nell’ordinanza: Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Ile-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra.(ITALPRESS). Speranza “Test Covid a chi arriva da Parigi e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ho firmato una nuova ordinanza che estende l’obbligo di test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti daFrancia con significativa circolazione del virus. I dati europei non possono essere sottovalutati. L’Italia oggi sta meglio di altri Paesi, ma serve ancora grande prudenza per non vanificare i sacrifici fatti finora”. Lo annuncia il ministroSalute, Roberto.Ecco le RegioniFrancia indicate nell’ordinanza: Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Ile-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra.(ITALPRESS).“Testa chidae ...

GiovanniToti : Oggi il ministro #Speranza ha firmato una nuova ordinanza che estende l’obbligo di test ai cittadini provenienti da… - RaiNews : L'annuncio del ministro dopo l'aumento dei casi in #Francia #Covid_19 - irpiniatimes1 : Coronavirus, Speranza: “Test per chi arriva da Parigi e altre zone della Francia” - CorriereCitta : Speranza “Test Covid a chi arriva da Parigi e altre aree della Francia” - IlFriuli : #Covid19: #tamponi obbligatori per chi arriva da #Parigi Il ministro Roberto Speranza: 'Test molecolare o antigenic… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza “Test Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera