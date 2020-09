Scena Teatro e Icatt a Roma con un format innovativo per la rassegna nazionale “Teatro in carcere” (Di lunedì 21 settembre 2020) Esperienze di vita. Il viaggio verso Roma a metà novembre di Scena Teatro e l’Icatt di Eboli, accompagnati dal format “Teatro casalingo” nato durante l’emergenza sanitaria da Covid 19, per la settima edizione della rassegna nazionale di Teatro in carcere “Destini Incrociati”. La produzione video a distanza, voluta dal Direttore artistico Antonello De Rosa e dal Direttore organizzativo Pasquale Petrosino con protagonisti i ragazzi dell’istituto carcerario diretto da Concetta Felaco, sarà protagonista della rassegna che si terrà presso il Dams dell’Università di Roma Tre. “Destini Incrociati” è promossa dal ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 21 settembre 2020) Esperienze di vita. Il viaggio versoa metà novembre die l’di Eboli, accompagnati dalcasalingo” nato durante l’emergenza sanitaria da Covid 19, per la settima edizione delladiin carcere “Destini Incrociati”. La produzione video a distanza, voluta dal Direttore artistico Antonello De Rosa e dal Direttore organizzativo Pasquale Petrosino con protagonisti i ragazzi dell’istituto carcerario diretto da Concetta Felaco, sarà protagonista dellache si terrà presso il Dams dell’Università diTre. “Destini Incrociati” è promossa dal ...

