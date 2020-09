Salvini dimentica di sanificare le mani prima del voto: “Ciumbia, lo faccio subito” (Di lunedì 21 settembre 2020) Matteo Salvini ha votato al seggio di via Martinetti, a Milano, per il referendum sul taglio dei parlamentari. All’uscita dalla scuola in cui sono state allestite le cabine elettorali, al leader della Lega è stato fatto notare che non aveva sanificato le mani prima di prendere la scheda e votare: “Ciumbia (‘accidenti’ in dialetto milanese, ndr), lo faccio subito”. Salvini ha confermato il suo sì sul taglio di deputati e senatori. L'articolo Salvini dimentica di sanificare le mani prima del voto: “Ciumbia, lo faccio subito” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Matteoha votato al seggio di via Martinetti, a Milano, per il referendum sul taglio dei parlamentari. All’uscita dalla scuola in cui sono state allestite le cabine elettorali, al leader della Lega è stato fatto notare che non aveva sanificato ledi prendere la scheda e votare: “Ciumbia (‘accidenti’ in dialetto milanese, ndr), losubito”.ha confermato il suo sì sul taglio di deputati e senatori. L'articolodiledel: “Ciumbia, losubito” proviene da Il Fatto Quotidiano.

