Riportate a casa i nostri pescatori dalla Libia

Leggi su agi

(Di lunedì 21 settembre 2020) AGI - "inamici, padri, figli, mariti, uomini di mare,italiani. Conte, Di Maio non lasciateci soli". Cosi' e' scritto su uno striscione che le famiglie deidi Mazara in mano ai libici hanno issato di fronte a Montecitorio, a Roma, dove sono giunti in giornata. Le famiglie non sono riuscite a incontrare il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e qualora non dovessero riuscire a farlo nei prossimi giorni, apprende l'AGI, sono disposte a cominciare uno sciopero della fame. Ifurono sequestrati la sera del primo settembre a 38 miglia dalle coste libiche, all'indomani di una visita fatta dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, inper suggellare l'accordo tra il presidente del consiglio riconosciuto ...