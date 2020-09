Reynor vince il Dreamhack Masters di Starcraft 2

Leggi su esports247

(Di lunedì 21 settembre 2020) L’esport italiano si arricchisce di un altro titolo! Riccardo “” Romiti è riuscito are le finali deldi Starcrat 2 ieri notte. Si tratta del torneo più famoso del noto titolo di Blizzard al quale partecipano i migliori giocatori al mondo. Ma per il baby giocatore italiano non è il primo titolo in carriera anzi, potremmo dire che si tratta di una conferma sebbene il ragazzo abbia solo 18 anni e sia un classe 2002. Nella sua carriera infatti ha già vinto svariati tornei e soprattutto è primo in classifica nel ranking mondiale di Esl Pro Tour. La sua fama nasce quando ha 14 anni e riesci ad entrare nella TOP 8 deldi Valencia. Dopo diversi podi riesce are due titoli del ...