Referendum | Zingaretti soddisfatto | “Ora avanti con le riforme”

simonebaldelli : Zingaretti dice che questo #referendum sul #TaglioDeiParlamentari ce lo saremmo potuto evitare. Di Maio spara a zer… - HuffPostItalia : Referendum, Zingaretti: 'Soddisfatto per il risultato. Avanti con le riforme' - iconanews : Referendum: Zingaretti soddisfatto,ora avanti riforme - CuginoPaolo : RT @Adnkronos: #Referendum, @nzingaretti soddisfatto: 'Ora avanti con riforme' - GHERARDIMAURO1 : RT @Adnkronos: #Referendum, @nzingaretti soddisfatto: 'Ora avanti con riforme' -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum Zingaretti

Nicola Zingaretti è «soddisfatto» del risultato del referendum. Lo rendono noto fonti Pd. «È confermata la validità della scelta del Pd .Ora avanti con le riforme. Rappresenteremo anche molte delle ...(ANSA) - ROMA, 21 SET - Nicola Zingaretti è "soddisfatto" del risultato del referendum. Lo rendono noto fonti Pd. "E' confermata la validita' della scelta del Pd .Ora avanti con le riforme.La maratona di Enrico Mentana in diretta sul Tg La7, in attesa dello scrutinio sulle Regionali e il referendum del 20 e del 21 settembre ... Chissà come mai non dice 'Se Zingaretti perde il Veneto?' ...