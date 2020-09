Referendum sul taglio dei parlamentari: i risultati (Di lunedì 21 settembre 2020) definitivi Chiuse le urne alle 15, c’è grande attesa per conoscere i risultati definitivi del Referendum sul taglio dei parlamentari. Referendum taglio parlamentari: i risultati definitivi Referendum sul taglio dei parlamentari: gli exit poll Sì: 60-64% No: 36-40% Il Referendum, che sarebbe dovuto tenersi a marzo, è stato rinviato a causa dell’emergenza Coronavirus e accorpato alle elezioni Regionali che si sono tenute in Veneto, Liguria, Marche, Toscana, Campania, Puglia e Valle d’Aosta e per le quali si è votato, così come per il quesito referendario, il 20 e 21 settembre 2020. Referendum sul ... Leggi su tpi (Di lunedì 21 settembre 2020) definitivi Chiuse le urne alle 15, c’è grande attesa per conoscere idefinitivi delsuldei: idefinitivisuldei: gli exit poll Sì: 60-64% No: 36-40% Il, che sarebbe dovuto tenersi a marzo, è stato rinviato a causa dell’emergenza Coronavirus e accorpato alle elezioni Regionali che si sono tenute in Veneto, Liguria, Marche, Toscana, Campania, Puglia e Valle d’Aosta e per le quali si è votato, così come per il quesito referendario, il 20 e 21 settembre 2020.sul ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Urne aperte per regionali e referend… - NicolaPorro : #Referendum, al #VOTO, al voto. Ma mancano gli #scrutatori, speriamo che non manchino anche gli #elettori. Lite tra… - pietroraffa : ??A grande richiesta (??), ecco i risultati finali del dibattito online - sono compresi tutti i social - sul… - maaxxx95 : Account con migliaia di followers che non hanno mai fatto un solo tweet sul referendum e oggi a pappagallo 'avete d… - RadioRadicale : ???? IN DIRETTA: SPECIALE #ELEZIONI2020 Gli #exitpoll sul #referendum costituzionale e le #ElezioniRegionali. Con… -