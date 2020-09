Referendum, primi exit poll: il sì tra il 60 e il 64 per cento, ma non è il trionfo atteso dai 5Stelle (Di lunedì 21 settembre 2020) Maggioranza di sì con una percentuale che oscilla tra il 60 e il 64 per cento. Tra il 36 e il 40 per cento gli italiani che hanno bocciato la riforma sul taglio dei parlamentari. A pochi minuti dall’avvio dello spoglio delle schede sul quesito referendario arriva il primo exit-poll. E’ quello del Consorzio Opinio Italia per Rai con una copertura del campione dell’80 per cento. Che di fatto corrisponde dalla prima sezione scrutinata dal Viminale. Un esito annunciato ampiamente, ma inferiore alle aspettative trionfanti dei 5Stelle. Referendum, exit poll: vince il sì con il 60 per cento Più alta la percentuale di sì secondo il trend de la 7 che fotografa una tendenza tra il 65 ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 settembre 2020) Maggioranza di sì con una percentuale che oscilla tra il 60 e il 64 per. Tra il 36 e il 40 pergli italiani che hanno bocciato la riforma sul taglio dei parlamentari. A pochi minuti dall’avvio dello spoglio delle schede sul quesito referendario arriva il primo. E’ quello del Consorzio Opinio Italia per Rai con una copertura del campione dell’80 per. Che di fatto corrisponde dalla prima sezione scrutinata dal Viminale. Un esito annunciato ampiamente, ma inferiore alle aspettative trionfanti dei: vince il sì con il 60 perPiù alta la percentuale di sì secondo il trend de la 7 che fotografa una tendenza tra il 65 ...

