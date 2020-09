Referendum: netta vittoria del sì, Di Maio esulta. Nelle Regionali pareggio 3 a 3, con Zingaretti vincitore morale (Di lunedì 21 settembre 2020) Oltre 17 milioni di sì hanno sancito l'esito del Referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari che ha visto un'affluenza alle urne del 53,8% degli elettori. In percentuale si tratta di un ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 21 settembre 2020) Oltre 17 milioni di sì hanno sancito l'esito delcostituzionale per il taglio dei parlamentari che ha visto un'affluenza alle urne del 53,8% degli elettori. In percentuale si tratta di un ...

AngeloTofalo : I risultati del #referendum costituzionale confermano la netta maggioranza del #Si , marcando un passaggio storico… - fattoquotidiano : VITTORIA NETTA DEL SÌ Segui in diretta i risultati del referendum e i primi exit poll: - sole24ore : #Referendum:?netta vittoria del sì. Molinari (Lega): ora si sciolgano le Camere. Segui gli aggiornamenti nello spec… - Simo07827689 : RT @paolocristallo: Per nascondere debacle in Puglia, dove #Lega rischia di non superare sbarramento, la batosta in Campania, la sconfitta… - Claudia_nurse_ : RT @ElioLannutti: Referendum 2020,exit poll: SI' 62-64%,NO 36-38.Ora puristi e cani da riporto,dopo la propaganda per il NO, spaccheranno i… -