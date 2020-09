Piateda Alta | scivolata fatale nel dirupo | morta escursionista

Ultime Notizie dalla rete : Piateda Alta

Sondrio, 21 settembre 2020 - Settembre nero per i cercatori di funghi e per gli escursionisti nelle montagne della Valtellina. Nella mattinata di ieri l’ennesima vittima dopo i morti registrati nei g ...Domenica 20 Settembre, intorno alle ore 10:34, in località Piateda alta, nella zona Le Corne, una donna di 50 anni precipita in un dirupo. Le generalità non sono note. Constatato il decesso, sul luog ...Elisa Rovedatti e Matteo Pedranzini conquistano il pass per gli italiani. Dopo Daniele Lanzini del Co Piateda, specialista dei 100 ostacoli, altri due atleti si aggiungono alla pattuglia valtellinese ...