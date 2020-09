Per Osimhen tutti 7 in pagella: entra e spacca la partita, porta il sorriso a un Napoli spento (Di lunedì 21 settembre 2020) Le pagelle dei quotidiani su Victor Osimhen sono più che positive dopo la prestazione del nigeriano al Tardini, contro il Parma. tutti 7, con mezzo voto in più da parte della Gazzetta dello Sport. Il Corriere dello Sport (voto: 7) scrive di lui: “la spacca in un nanosecondo ma, soprattutto, conferisce il sorriso a un Napoli spento, in cui magicamente, con lui, compaiono allegria e sorriso” La Gazzetta (7,5) parla già di imprescindibilità del nigeriano: “entra e spacca la partita. Uno spettacolo vederlo trascinarsi dietro gli avversari. Di lui non si può fare a meno” Anche il Corriere della Sera (7) si sofferma sul cambio di passo dopo l’ingresso di Victor ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 settembre 2020) Le pagelle dei quotidiani su Victorsono più che positive dopo la prestazione del nigeriano al Tardini, contro il Parma.7, con mezzo voto in più da parte della Gazzetta dello Sport. Il Corriere dello Sport (voto: 7) scrive di lui: “lain un nanosecondo ma, soprattutto, conferisce ila un, in cui magicamente, con lui, compaiono allegria e” La Gazzetta (7,5) parla già di imprescindibilità del nigeriano: “la. Uno spettacolo vederlo trascinarsi dietro gli avversari. Di lui non si può fare a meno” Anche il Corriere della Sera (7) si sofferma sul cambio di passo dopo l’ingresso di Victor ...

AlfredoPedulla : #Osimhen entra e li prende tutti per il bavero - napolista : Per Osimhen tutti 7 in pagella: entra e spacca la partita, porta il sorriso a un Napoli spento I quotidiani esaltan… - Andrea74628767 : @GA7_Official Sono gli incredibili. Insigne è il capitano ed è troppo utile ed è forte. Non fa tanti gol ma è dappe… - marcopiccari1 : Aspettando il #Milan mi hanno colpito tre giocatori in queste partite. #Osimhen: Travolgente e potente #McKennie:… - Torrenapoli1 : Ho visto tutte le partite di serie A Tutte al limite dell’inguardabile La meno peggio Verona-Roma per l’agonismo de… -