Patrizia De Blanck “sbugiardata”? Nipote di Mussolini | verità sul legame dalla d’Urso VIDEO

A Domenica Live era spuntata una busta choc gold che Barbarella si è trascinata per creare hype fino a Live Non è la d'Urso: cosa conteneva? Una rivelazione sulla Contessa Patrizia De Blanck, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. La verità sulle origini nobili e una presunta parentela con Mussolini, studiando gli archivi del settimanale...

